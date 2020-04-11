Джулай призвал Динамо отпустить Цитаишвили

Известный журналист и комментатор Дмитрий Джулай поделился мнением относительно игрового времени Георгия Цитаишвили в киевском Динамо.

"Цитаишвили? Эти дозирования по 5 игровых минут, мне кажется, не совсем правильные. Можно, конечно, сказать, что раньше в дубле долго держали. Но прежде много было. Здесь нужно уже что-то глобально решать.

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Если футболист нужен, то пусть он выходит не на 5 минут в одном матче из 10. Если же он не нужен, то скажите ему, пусть ищет другой клуб. Причем, желательно, чтобы это был клуб из Европы. Ведь это лучше, чем играть в аренде в нашем чемпионате", – подчеркнул Джулай в эфире программы Вацко Live.

Отметим, что Георгий провел лишь 62 минуты в основном составе киевского Динамо в текущем сезоне, отметившись результативной передачей.

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