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Цитаишвили не планирует покидать Динамо

10 января 11:43 189 Читати українською
Цитаишвили не планирует покидать Динамо
Георгий Цитаишвили / фото: ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о планах на будущее.

"Настроение отличное. Долго не видел ребят, уже соскучился по ним, как и по работе. Наконец начинаются тренировки с командой. Отдохнул хорошо, скучал по мячу.

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Личные цели? Хочу больше играть и побеждать. Слухи о моем возможном уходе были, но меня это не касается. Моя задача – остаться в Динамо. Всегда говорил об этом и буду говорить. Буду добиваться места в составе", – поделился Цитаишвили в комментарии Динамомания.

Напомним, первый учебно-тренировочный сбор Динамо в Турции будет проходить с 15 по 28 января. За это время киевляне проведут 6 спаррингов.

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Динамо Киев Динамо Киев Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили
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