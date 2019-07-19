Цитаишвили и Попов сменили игровые номера в Динамо

Игроки киевского Динамо Денис Попов и Георгий Цитаишвили сменили игровые номера перед началом нового сезона.

Георгий Цитаишвили и Денис Попов взяли себе новые номера перед следующим сезоном, информирует официальный сайт УПЛ.

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В прошлом сезоне Попов выступал под 49-м номером, а Цитаишвили – под 40-м. Теперь же 20-летний защитник "бело-синих" будет выступать под 4-м номером, а 18-летний хавбек киевлян – под номером 11.

Напомним, Георгий Цитаишвили в сезоне-2018/19 сыграл за Динамо в шести матчах, а Денис Попов – в одном поединке. Результативными действиями оба игроки не отличились.

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