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Вернидуб признался, что хотел подписать Попова в Зарю – известны причины срыва трансфера таланта Динамо

09:14 183 Читати українською
Вернидуб признался, что хотел подписать Попова в Зарю – известны причины срыва трансфера таланта Динамо
Сборная Украины U-20 / Фото FIFA

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал, как проявлял интерес к действующим чемпионам мира U-20.

"Кто больше всего понравился из сборной U-20? Попов. Я еще зимой хотел этого парня взять в аренду из Динамо, но не отдали. У меня какое-то ощущение было, потенциал огромен.

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Булеца тоже понравился. Игра Сикана мне очень понравилась. Сейчас читаю о первом сборе Шахтера – везде забивает, поэтому, возможно, появится новая звезда в Шахтере.

Сколько критиковали Сашу Петракова, но он молодец, доказал, что он тренер с большой буквы, я думаю, это дорогого стоит: стать чемпионами мира", – цитирует Вернидуба XSPORT.

Напомним, национальная команда Украины U-20 победила на ЧМ-2019 в Польше.

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