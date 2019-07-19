Цітаішвілі та Попов змінили ігрові номери в Динамо

Гравці київського Динамо Денис Попов та Георгій Цітаішвілі змінили ігрові номери перед початком нового сезону.

Георгій Цітаішвілі та Денис Попов взяли собі нові номери перед наступним сезоном, інформує офіційний сайт УПЛ.

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У минулому сезоні Попов виступав під 49-м номером, а Цітаішвілі – під 40-м. Тепер же 20-річний захисник "біло-синіх" виступатиме під 4-м номером, а 18-річний хавбек киян – під номером 11.

Нагадаємо, Георгій Цітаішвілі в сезоні-2018/19 зіграв за Динамо в шести матчах, а Денис Попов – в одному поєдинку. Результативними діями обидва гравці не відзначилися.

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