Цитаишвили и еще три игрока Динамо продолжат подготовку ко второй части сезона с командой U-19

Четыре игрока киевского Динамо продолжат подготовку к возобновлению сезона с молодежной командой "бело-синих".

Вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили поменяют дислокацию в Белеке и присоединятся к команде U-19, которая готовится к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского Динамо, информирует официальный сайт "бело-синих".

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Отметим, что сегодня Динамо матчем против Кайрата (2:0) завершило первый тренировочный сбор в Турции. Команда на несколько дней вернется в Киев, а уже 3 февраля вновь полетит в Турцию на второй тренировочный сбор.

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