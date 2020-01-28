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Цітаішвілі та ще три гравці Динамо продовжать підготовку до другої частини сезону з командою U-19

15:54 728 Читать на русском
Цітаішвілі та ще три гравці Динамо продовжать підготовку до другої частини сезону з командою U-19
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо

Чотири гравці київського Динамо продовжать підготовку до відновлення сезону з молодіжною командою "біло-синіх".

Воротар Руслан Нещерет, захисники Ілля Забарний та Костянтин Вівчаренко, а також півзахисник Георгій Цітаішвілі змінять дислокацію в Белеку та приєднаються до команди U-19, яка готується до матчу плей-офф Юнацької Ліги УЄФА проти загребського Динамо, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Зазначимо, що сьогодні Динамо матчем проти Кайрата (2:0) завершило перший тренувальний збір в Туреччині. Команда на декілька днів повернеться до Києва, а вже 3 лютого знову полетить в Туреччину на другий тренувальний збір.

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