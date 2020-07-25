Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами требовали иностранного тренера

"Посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет Динамо и мы добьемся тех успехов, которых он достигал.

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Болельщики сами требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Так что посмотрим. Главное – результат. Когда будет результат – все нормально отнесутся к этому. Будем слушать и понимать то, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, новый наставник Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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