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Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами требовали иностранного тренера

13:38 - Читати українською
Цитаишвили – о Луческу: Болельщики Динамо сами требовали иностранного тренера
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился ожиданиями от сотрудничества с новым тренером команды Мирчей Луческу.

"Посмотрим, что будет. Ожидания, что Луческу поможет Динамо и мы добьемся тех успехов, которых он достигал.

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Болельщики сами требовали иностранца, какого-то нового тренера. Игорь Михайлович дал этого тренера. Так что посмотрим. Главное – результат. Когда будет результат – все нормально отнесутся к этому. Будем слушать и понимать то, что требуют. Почему-то мне кажется, что результат будет. А там посмотрим", – сказал Цитаишвили в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, новый наставник Динамо вызвал неоднозначную реакцию в футбольной Украине, ведь в 2004-2016 годах возглавлял самого принципиального соперника киевлян – донецкий Шахтер.

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