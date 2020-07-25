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Цітаішвілі – про Луческу: Вболівальники Динамо самі вимагали іноземного тренера

13:38 - Читать на русском
Цітаішвілі – про Луческу: Вболівальники Динамо самі вимагали іноземного тренера
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі поділився очікуваннями від співпраці з новим тренером команди Мірчею Луческу.

"Подивимося, що буде. Очікування, що Луческу допоможе Динамо і ми доб'ємося тих успіхів, яких він досягав.

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Вболівальники самі вимагали іноземця, якогось нового тренера. Ігор Михайлович дав цього тренера. Так що подивимося. Головне – результат. Коли буде результат – всі нормально поставляться до цього. Будемо слухати і розуміти те, що вимагають. Чомусь мені здається, що результат буде. А там подивимося", – сказав Цітаішвілі у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, новий наставник Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

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Теги
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