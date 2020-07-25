Цітаішвілі – про Луческу: Вболівальники Динамо самі вимагали іноземного тренера

"Подивимося, що буде. Очікування, що Луческу допоможе Динамо і ми доб'ємося тих успіхів, яких він досягав.

Цітаішвілі та молода зірка Шахтаря вийшли до наступного раунду Golden Boy-2020

Вболівальники самі вимагали іноземця, якогось нового тренера. Ігор Михайлович дав цього тренера. Так що подивимося. Головне – результат. Коли буде результат – всі нормально поставляться до цього. Будемо слухати і розуміти те, що вимагають. Чомусь мені здається, що результат буде. А там подивимося", – сказав Цітаішвілі у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, новий наставник Динамо викликав неоднозначну реакцію у футбольної України, адже у 2004-2016 роках очолював найпринциповішого суперника киян – донецький Шахтар.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо