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Cиригу продлил контракт с Торино

15:24 9 Читати українською
Cиригу продлил контракт с Торино
Сальваторе Сиригу / фото из соцсетей

Голкипер Сальваторе Сиригу продолжит свои выступления в Турине.

Итальянский Торино продлил контракт с 31-летним голкипером команды Сальваторе Сиригу, сообщает официальный Твиттер клуба.

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Контракт рассчитан сроком на 4 года.

Отметим, на счету Сиригу 18 поединков в футболке сборной Италии.

Напомним, экс-голкипером ПСЖ активно интересовался Наполи.

Теги
Сальваторе Сиригу Сальваторе Сиригу Торино Торино Италия
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