Команда Александра Петракова даже домашние матчи вынуждена проводить в других странах, ведь на родине ВСУ сражаются с войсками России. Однако некоторые до сих пор предпочитают делать вид, что ничего не происходит.

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Одной из таких является Армения. Футбольная сборная этой страны тоже решила промолчать. Более того, цинично зацензурировала прямой вопрос о войне в Украине. Журналистка "Трибуны" Ирина Козюпа попыталась узнать мнение главного тренера команды – испанца Хоакина Капароса. Но у этого не было шансов ответить.

"Голос в Zoom сказал, что это футбольный матч, а не политика. И тренер не будет отвечать на этот вопрос. Его даже ему не перевели", – написала Ирина Козюпа на своей странице в Facebook.

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