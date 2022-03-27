"У меня нет слов и объяснений всей ситуации со стороны России. Это просто подло, варварство в цивилизованное время. Я никогда не мог представить себе, что это может произойти в нашей жизни. Это безумие целого народа. Все, кто поддерживает политику Путина, для меня не существуют. У меня большой опыт общения с подобными людьми даже в Донецкой области. А те, кто в России, те, кого я знал, точно в особенном бронепоезде.

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Я уверен, что Путину наплевать на свой народ. Если бы этот деятель хоть немного думал о своих людях, то не посылал бы насмерть 19-летних пацанов. Без подготовки, на мясо, которое будут просто утилизировать. Там, вероятно, даже на похороны не приходят, как в первую и вторую мировые войны.

Будет ли в России революция против абсурдной власти? Думаю, нет. Я никогда не видел в России стремление народа к свободе. Да, там есть единичные случаи протестов думающих людей, но их либо уничтожают, либо они уезжают из страны. Другие живут телевизором", – поделился Цихмейструк в комментарии Команда№1.

Напомним, 24 февраля Путин преступным приказом начал российское наступление на украинские земли. Впрочем, планы захватчиков испортили ВСУ, продолжающие защищать Украину, останавливая продвижение врага.

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