Цихмейструк: Ніколи не бачив у Росії прагнення народу до свободи
Колишній хавбек збірної України Едуард Цихмейструк поділився думками щодо російського народу, який продовжує мовчазно підтримувати війну проти України.
"У мене немає слів та пояснень усієї цієї ситуації з боку Росії. Це просто підло, варварство у цивілізований час. Я ніколи не міг уявити, що це може статися у нашому житті. Це божевілля цілого народу. Усі, хто підтримує політику Путіна, для мене не існують. Я маю великий досвід спілкування з подібними людьми навіть у Донецькій області. А ті, хто в Росії, ті, кого я знав, точно в особливому бронепотязі.
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Я впевнений, що Путіну наплювати на свій народ. Якби цей діяч хоч трохи думав про своїх людей, то не посилав би на смерть 19-ти річних пацанів. Без підготовки, на м'ясо, яке просто утилізуватимуть. Там, мабуть, навіть на похорони не приходять, як у першу і другу світові війни.
Чи буде в Росії революція проти абсурдної влади? Думаю, ні. Я ніколи не бачив у Росії прагнення народу до свободи. Так, там є поодинокі випадки протестів людей, що думають, але їх або знищують, або вони їдуть з країни. Інші живуть телевізором", – поділився Цихмейструк у коментарі Команда№1.
Нагадаємо, 24 лютого Путін злочинним наказом розпочав російський наступ на українські землі. Втім, плани загарбників зіпсували ЗСУ, які продовжують боронити Україну, зупиняючи просування ворога.
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