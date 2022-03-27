"У мене немає слів та пояснень усієї цієї ситуації з боку Росії. Це просто підло, варварство у цивілізований час. Я ніколи не міг уявити, що це може статися у нашому житті. Це божевілля цілого народу. Усі, хто підтримує політику Путіна, для мене не існують. Я маю великий досвід спілкування з подібними людьми навіть у Донецькій області. А ті, хто в Росії, ті, кого я знав, точно в особливому бронепотязі.

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Я впевнений, що Путіну наплювати на свій народ. Якби цей діяч хоч трохи думав про своїх людей, то не посилав би на смерть 19-ти річних пацанів. Без підготовки, на м'ясо, яке просто утилізуватимуть. Там, мабуть, навіть на похорони не приходять, як у першу і другу світові війни.

Чи буде в Росії революція проти абсурдної влади? Думаю, ні. Я ніколи не бачив у Росії прагнення народу до свободи. Так, там є поодинокі випадки протестів людей, що думають, але їх або знищують, або вони їдуть з країни. Інші живуть телевізором", – поділився Цихмейструк у коментарі Команда№1.

Нагадаємо, 24 лютого Путін злочинним наказом розпочав російський наступ на українські землі. Втім, плани загарбників зіпсували ЗСУ, які продовжують боронити Україну, зупиняючи просування ворога.

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