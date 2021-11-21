Підготовка Катару до чемпіонату світу 2022 року завершується. Вже здана в експлуатацію остання арена під назвою "974".

Будівництво сьомого і останнього стадіону завершилось, повідомляє Goal. Споруда вміщує 40 тисяч глядачів, там планують провести 7 матчів ЧС-2022 і 6 поєдинків Кубку арабських націй.

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Назву "974" арена отримала з двох причин. По-перше, вона розташована неподалік порту Доха і складається в основному із морських контейнерів, а назва відображає їхню кількість, яку використали під час будівництва. По-друге, 974 – це міжнародний телефонний код Катару.

Перший матч на новенькому стадіоні відбудеться вже 30 листопада – збірні ОАЕ і Сирії відкриватимуть Кубок арабських націй. Мундіаль у Катарі розпочнеться 21 листопада наступного року і триватиме до 18 грудня.

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