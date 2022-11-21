Уже с первого матча трансляция чемпионата мира в Украине не обошлась без курьеза.

На территории нашего государства матчи транслируют сразу два ресурса – Суспільне-Спорт и медиа-сервис MEGOGO. Однако ни один из этих каналов не показывал традиционное табло во время матча Катар – Эквадор.

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"Отсутствие счета во время чемпионата – трабл у организаторов, которые предоставляют нам сигнал. Суспільне не имеет права вводить. Комментаторы будут чаще повторять счет, пока организаторы не решат проблему", – объяснил ситуацию председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий в своем Facebook.

К слову, матч завершился поражением Катара. Победу Эквадору принес Эннер Валенсия, оформивший дубль еще в первом тайме.

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