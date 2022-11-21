Вже з першого матчу трансляція чемпіонату світу в Україні не обійшлася без курйозу.

На території нашої держави матчі транслюють відразу два ресурси – Суспільне-Спорт та медіа-сервіс MEGOGO. Проте жоден із цих каналів не показував традиційне табло під час матчу Катар – Еквадор.

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"Відсутність рахунку під час чемпіонату – трабл у організаторів, які надають нам сигнал. Суспільне не має права саме вводити. Коментатори частіше повторюватимуть рахунок, допоки організатори не вирішать проблему", – пояснив ситуацію голова правління Суспільного Микола Чернотицький у своєму Facebook.

До слова, матч завершився поразкою Катару. Перемогу Еквадору приніс Еннер Валенсія, який оформив дубль ще в першому таймі.

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