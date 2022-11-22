ЧМ-2022: трансляции для украинцев теперь доступны в приложении Дія
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что украинцы получили еще одну возможность следить за поединками Мундиаля в Катаре.
"Добавили в Дія.TV каналы, где вы можете посмотреть чемпионат мира по футболу 2022 года. Среди них – Суспільне Київ, Первый HD и Суспільне Культура HD.
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В этот раз сборная Украины не участвует в чемпионате. Сегодня вся страна проходит другое противостояние, в котором мы обязательно победим. А пока болеем за дружественные к Украине команды на чемпионате мира в Дія.TV. Прямо сейчас сборная Польши играет против Мексики. Желаю удачи нашим польским друзьям", – сообщил Михаил Федоров.
Сейчас катарский Мундиаль на территории Украины в полном объеме можно просмотреть на телеканале Суспільне или сайте Суспільне Спорт, а также на платформе MEGOGO. Продлится ЧМ-2022 до 18 декабря.
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