Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що українці отримали ще одну можливість стежити за поєдинками Мундіалю у Катарі.

"Додали в Дія.ТV канали, де ви можете подивитися чемпіонат світу з футболу 2022 року. Серед них – Суспільне Київ, Перший HD та Суспільне Культура HD.

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Цього разу збірна України не бере участь у чемпіонаті. Сьогодні вся країна проходить інше протистояння, в якому обов'язково переможемо. А поки вболіваємо за дружні до України команди на чемпіонаті світу в Дія.ТV. Просто зараз збірна Польщі грає проти Мексики. Бажаю успіху нашим польським друзям", – повідомив Михайло Федоров.

Зараз же катарський Мундіаль на території України у повному обсязі можна переглянути на телеканалі Суспільне чи сайті Суспільне Спорт, а також на платформі МEGOGO. Триватиме ЧС-2022 до 18 грудня.

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