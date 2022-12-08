Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг размышляет о возвращении в Катар к партнерам по сборной Англии.

Рахим срочно вернулся в Англию, поскольку его дом ограбили, а невеста и трое детей находились дома, когда злоумышленники ворвались в дом. Теперь Стерлинг рассматривает возможность вернуться в расположение сборной Англии, сообщает The Telegraph.

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Главное условие возвращения вингера – все члены семьи должны быть в безопасности и провести разговор с полицией. Впрочем, даже если Стерлинг вернется в игру с Францией, его выход в стартовом составе почти исключен – игрок не тренировался почти неделю.

Напомним, что Англия встретится с Францией в матче 1/4 финала ЧМ-2022. Игра состоится 10 декабря, начало в 21:00.

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