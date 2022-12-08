Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг розмірковує щодо повернення в Катар до партнерів по збірній Англії.

Рахім терміново повернувся до Англії, оскільки його будинок пограбували, а наречена та троє дітей перебували вдома, коли зловмисники вдерлись в оселю. Тепер Стерлінг розглядає можливість повернутись до розташування збірної Англії, повідомляє The Telegraph.

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Головна умова для повернення вінгера – усі члени родини мають бути в безпеці та провести розмову з поліцією. Втім, навіть якщо Стерлінг повернеться до гри з Францією, його вихід у стартовому складі майже виключений – гравець не тренувався майже тиждень.

Нагадаємо, що Англія зустрінеться з Францією в матчі 1/4 фіналу ЧС-2022. Гра відбудеться 10 грудня, початок о 21:00.

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