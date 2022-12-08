Защитник сборной Португалии Данилу Перейра, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате мира-2022.

Криштиану Роналду и Данилу Перейра / фото из открытых источников

Сразу два игрока сборной Португалии, Нуну Мендеш и Данилу Перейра, уже завтра покинут расположение команды, утверждает журналист Педро Сепульведа.

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Оба должны вернуться в Париж, чтобы начать восстановление от повреждений. Насчет Мендеша было все понятно – защитник выбыл минимум на 2 месяца. Травма Данилу, на первый взгляд, выглядела несерьезно, но тщательное обследование обнаружило у представителя ПСЖ три сломанных ребра.

К слову, Португалия в 1/4 финала ЧМ-2022 сойдется с Марокко. Поединок состоится 10 декабря, начало в 17:00.

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