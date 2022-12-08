Захисник збірної Португалії Данілу Перейра, скоріш за все, більше не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

Одразу двоє гравців збірної Португалії, Нуну Мендеш та Данілу Перейра, вже завтра покинуть розташування команди, стверджує журналіст Педро Сепульведа.

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Обидва мають повернутись до Парижу, аби почати відновлення від пошкоджень. Щодо Мендеша було все зрозуміло – захисник вибув щонайменше на 2 місяці. Травма Данілу, на перший погляд, виглядала несерйозно, але ретельне обстеження виявило у представника ПСЖ три зламані ребра.

Додамо, що Португалія в 1/4 фіналу ЧС-2022 зійдеться з Марокко. Поєдинок відбудеться 10 грудня, початок о 17:00.

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