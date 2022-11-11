Датчане хотели проводить тренировки в Катаре в футболках с лозунгом "Права человека для всех", но получили отказ от ФИФА, сообщает RMCSport.

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"Мы направили соответствующий запрос в ФИФА, но получили отрицательный ответ. Нам очень жаль, возьмем это к сведению", – отметил исполнительный директор датской федерации футбола Якоб Йенсен.

Заметим, что во время подготовки Катаром к проведению ЧМ-2022 сообщалось о многочисленных нарушениях прав человека. В частности, сообщалось о сотнях погибших работников во время строительства стадионов.

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