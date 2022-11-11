Данці хотіли проводити тренування в Катарі у футболках з гаслом "Права людини для всіх", але отримали відмову від ФІФА, повідомляє RMCSport.

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"Ми надіслали відповідний запит до ФІФА, але отримали негативну відповідь. Нам дуже шкода, візьмемо це до відома", – зауважив виконавчий директор данської федерації футболу Якоб Єнсен.

Зауважимо, під час підготовки Катаром до проведення ЧС-2022 повідомлялось про численні порушення прав людини. Зокрема, повідомлялось про сотні загиблих працівників під час будівництва стадіонів.

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