Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду не устает искать путь к воротам соперника в матчах чемпионатов мира.

Роналду стал первым игроком, добившимся отметки в 100 ударов в поединках чемпионатов мира, сообщает Opta.

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Отмечается, что он стал первым, кому покорилось это достижение, по меньшей мере, с 1966 года, когда начала фиксироваться эта статистика.

Добавим, что на чемпионате мира-2022 Роналду забил лишь один гол с пенальти, а в матче с Южной Кореей упустил немало случаев, еще и помог сопернику забить.

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