Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду не втомлюється шукати шлях до воріт суперника у матчах чемпіонатів світу.

Роналду став першим гравцем, який досягнув позначки в 100 ударів у поєдинках чемпіонатів світу, повідомляє Opta.

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Зазначається, що він став першим, кому підкорилось це досягнення щонайменше з 1966 року, коли почала фіксуватись ця статистика.

Додамо, що на чемпіонаті світу-2022 Роналду забив лише один гол з пенальті, а в матчі з Південною Кореєю втратив чимало нагод, ще й допомігши супернику забити.

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