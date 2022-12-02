Португалия, досрочно забронировавшая себе по сути 1 место, сделала 6 изменений в основе. Паулу Бенту вышел против земляков и нуждался только в победе. Матч, как и онлайн-трансляция Южная Корея – Португалия на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Связка новых имен сработала уже на 5 минуте. Пепе, которому уже 39 лет, вырезал блестящий заброс на Далота – защитник МЮ разобрался на правом фланге и отдал на границу вратарской, где легенда Браги Рикарду Орта идеально завершил. На всех этих 3 игроков только 1 выход в основе в предыдущих турах. Канселу едва не использовал еще один дальний пас со своей половины, но с острого угла не прошил голкипера. Дальше же начался бенефис Роналду.

Самый удивительный момент ЧМ-2022, Роналду меняет профессию – у Португалии новый бог, реакция Криштиану поражает

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Heung-min Son was South Korea's main man v Portugal:



42 touches

️ 1 assist

1 big chance created

3 key passes

️ 2/4 accurate crosses

13/16 accurate passes

5 shots/2 on target (0.14 total xG)

7.5 Sofascore rating#KORPOR #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/GjKqLFXgzP — Sofascore (@SofascoreINT) December 2, 2022

Криштиану сперва помог сопернику сравнять, сбросив после подачи стандарта "ассист" спиной на центрбека Ульсана Йон Гвон Кима. Затем не реализовал выход один на один, даже из положения вне игры. Легендарный свободный агент запорол еще парочку моментов. В частности, Роналду промахнулся по пустым воротам, головой добивая удар Витиньи из ПСЖ. Очень напомнило перформанс Лукаку с Хорватией. Корейцы забили еще 1 гол, но из офсайда. Классно работают эти забросы со своей половины. Далот и Канселу в качестве получателей, каждый из манчестерцев мог забивать в первом тайме. Диогу выглядит даже поострее, создав 2 голевых момента.

Сон Хын Мин, главная звезда Кореи, снова находится в тени. Лишь 2 не очень опасных удара от вингера Тоттенхэма и созданный момент. Еще один офсайд Криштиану, который в отчаянии обращается к небесам – даже удар не получился после элегантной диагонали партнера, а уже потом был свисток. Сона вывели наконец-то в штрафную. Второй заблокированный удар главной звезды корейцев. Кошта с проблемами парирует перед собой, добивания не хватает команде Бенту. Роналду откровенно недоволен заменой на 65 минуте. Второй тур подряд без гола Криштиану, но пенять должен сам на себя. Сон попадает в локоть Канселу. Лихорадочные требования поставить пенальти на судью не производят впечатления, ведь Жоау прижимал руку к телу.

Сон – один в поле воин! Протащил капитан мяч на 90+1 и оставил кортеж из трио португальцев в дураках, отдав в разрез. Хван Хи Чхан, который вышел на замену, спокойно расправился с Коштой, избежав офсайда. Форвард Вулверхэмптона заработал желтую за снятую футболку, но кого это уже волнует! Португалия финиширует лидером с 6 очками и ждет соперника, который определится в матче Сербия – Швейцария. Южная Корея набирает 4 балла и выходит в плей-офф со 2 места на Бразилию.

South Korea 2 : 1 Portugal



xG: 1.62 – 1.13

xThreat: 1.02 – 1.26

Possession: 38.6% – 61.4%

Field Tilt: 35.7% – 64.3%

Def Line Height: 43.6 – 47.3#msbot_wc pic.twitter.com/c475Y1Hwrx — markstats bot (@markstatsbot) December 2, 2022

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