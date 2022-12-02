Главный тренер "селесао" Фернанду Сантуш провел тройную замену уже на 65-й минуте матча 3 тура ЧМ против Южной Кореи. Поле пришлось покидать и Криштиану Роналду. Капитан португальцев выглядел откровенно недовольным, а затем еще больше разочаровался, когда команда пропустила второй раз и потерпела первое поражение на Мундиале.

Неоднозначный эпизод с заменой пришлось объяснять.

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"Все позади, ничего не произошло. Неприятная ситуация случилась прямо перед моей заменой. Корейские игроки кричали, чтобы я двигался быстрее, но они не могут приказывать мне. Я так и ответил им", – приводит слова Роналду Observador.

Заметим, что поражение не помешало Португалии занять первое место в группе и выйти в 1/8 финала ЧМ, где придется встретиться со второй командой квартета G.

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