Бруну Фернандеш поучаствовал в четырёх забитых мячах сборной Португалии на ЧМ-2022. На счету атакующего полузащитника Манчестер Юнайтед уже два гола и две голевые передачи. В XXI веке ни один португальский футболист не был вовлечён в таком количестве забитых мячей своей команды на ЧМ, информирует Opta. Даже Криштиану Роналду!

Португалия пробилась в 1/8 финала ЧМ-2022: Бруну – герой, Роналду сделал гол в ворота Уругвая без касания к мячу

На данный момент только Фернандеш может конкурировать в подобной статистике с нападающим ПСЖ и сборной Франции Килианом Мбаппе. Француз тоже поучаствовал в четырёх забитых мячах своей сборной, но у него на один гол больше и на один ассист меньше – 3+1.