Чемпионат мира, который уже через несколько дней стартует в Катаре, станет рекордным в истории турнира по средним ценам на билеты, сообщает Reuters.

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В частности, чтобы попасть на финал ЧМ-2022, нужно выложить в среднем 812 долларов, что является рекордом в истории чемпионатов мира и чемпионатов Европы (на 59% дороже чем 4 года тому). Средняя стоимость билета составляет почти 300 долларов, тогда как на ЧМ-2018 пропуск можно было приобрести за 200 долларов.

Сам чемпионат мира в Катаре уже признан самым дорогим в истории – на строительство шести новых арен, а также остальной инфраструктуры потратили более трех миллиардов долларов. К слову, самым доступным за последние 20 лет считается ЧМ-2006, проходивший в Германии.

Напомним, Мундиаль в Катаре стартует в воскресенье, 20 ноября – в поединке-открытии хозяева будут принимать Эквадор.

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