Чемпіонат світу, який вже за декілька днів стартує у Катарі, стане рекордним в історії турніру щодо середніх цін на квитки, повідомляє Reuters.

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Зокрема, аби потрапити на фінал ЧС-2022, треба викласти в середньому 812 доларів, що є рекордом в історії чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи (на 59% дорожче ніж чотири роки тому). Середня вартість квитка становить майже 300 доларів, тоді як на ЧС-2018 перепустку можна було придбати за 200 доларів.

Сам чемпіонат світу у Катарі вже визнаний найдорожчим в історії – на будівництво шести нових арен, а також решти інфраструктури витратили понад три мільярди доларів. До слова, найдоступнішим за останні 20 років вважають ЧС-2006, який проходив у Німеччині.

Нагадаємо, Мундіаль у Катарі стартує у неділю, 20 листопада – у поєдинку-відкритті господарі прийматимуть Еквадор.

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