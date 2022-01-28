ЧС-2022, квалификация Южной Америки

Эквадор – Бразилия – 1:1

Голы: Торрес, 75 – Каземиро, 6

Удаления: Домингес, 15 – Эмерсон, 20

Бразилия уже вышла на чемпионат мира и доигрывает отбор без турнирной мотивации. Эквадор продолжает борьбу за путевку в Катар и имеет хорошие шансы туда попасть. Команда Густаво Альфаро неожиданно идет третьей в общей таблице, еще и с солидным гандикапом.

ЧМ-2022: список участников финальной части

Старт встречи был богат событиями. Бразильцы быстро открыли счет – Каземиро затолкал мяч в сетку после розыгрыша углового. "Селесао" рвались забить второй, но голкипер Эквадора агрессивным фолом сорвал атаку. Домингес получил заслуженную красную карточку за удар ногой в шею Куньи.

Бразилия недолго поиграла в большинстве. Через несколько минут Эмерсон заехал между ног сопернику, увидел перед собой вторую желтую карточку и отправился отдыхать. А еще через 10 минут бразильцы могли остаться вдевятером. Алиссон выбивал мяч и по инерции ударил ногой по голове Энеру Валенсии. Арбитр показал голкиперу красную, но после вмешательства VAR заменил ее желтой.

В следующий спорный эпизод VAR почему-то не вмешался. Алекс Сандро заплел ноги оппоненту в собственной штрафной, но ни полевые судьи, ни видеопомощники не обратили внимания. Рефери добавил к первому тайму 10 минут, однако просвистел раньше, взяв пример с африканских арбитров.

Эквадор лучше завершил первый тайм и лучше начал второй. Хозяева даже забили, но гол отменили – мяч вышел за пределы поля. Затем эквадорцы заработали пенальти, когда Эступиньян накрутил Дани Алвеса в штрафной и упал после контакта с Рафиньей. Но снова вмешался VAR и пенальти отменили.

Эквадорцы все же добились своего и сравняли счет с углового. В компенсированное время хозяева заработали еще один пенальти! Алисон, выбивая мяч, снес форварда и получил вторую желтую. Однако VAR еще раз подсказал главному рефери отменить 11-метровый! И опять отменить удаление Алиссона!

Огненная ничья. Бразилия третий раз в отборе потеряла очки, но лидерству Тите ничего не угрожает. Эквадор занимает третье место с 7 баллами отрыва от конкурентов.