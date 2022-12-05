Перишич забил в ворота Японии – гол стал 10-м для него на чемпионатах мира. Кроме этого, он стал одним из игроков, отличавшихся на последних трех Мундиалях, сообщает William Hill.

Геройства Ливаковича в серии пенальти в видеообзоре матча Япония – Хорватия – 1:1

Кроме Перишича, это достижение покорилось только трем игрокам: Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Джердану Шакири.

К слову, Хорватия сумела добыть в борьбе путевку в 1/8 финала ЧМ-2022, одолев Японию в серии пенальти. Несмотря на достойный поединок, азиатская сборная ужасно сыграла в серии пенальти, не реализовав целых три 11-метровых.

Хорватия в серии пенальти прошла Японию на ЧМ-2022 – "самураи" изменили сценарий, вице-чемпионов вытащил голкипер