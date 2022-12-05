ЧС-2022: Перішіч увійшов до ексклюзивного клубу бомбардирів – там лише Мессі, Роналду та екс-гравець Ліверпуля
Півзахисник збірної Хорватії Іван Перішіч своїм голом у ворота Японії потрапив в історію Мундіалів.
Перішіч забив у ворота Японії – гол став 10-м для нього на чемпіонатах світу. Окрім цього, він став одним з гравців, які відзначались на останніх трьох Мундіалях, повідомляє William Hill.
Геройства Ліваковіча у серії пенальті у відеоогляді матчу Японія – Хорватія – 1:1
Окрім Перішіча, це досягнення підкорилось лише трьом гравцям: Ліонелю Мессі, Кріштіану Роналду та Джердану Шакірі.
До слова, Хорватія зуміла вибороти путівку в 1/8 фіналу ЧС-2022, здолавши Японію в серії пенальті. Попри достойний поєдинок азіатська збірна жахливо зіграла в серії пенальті, не реалізувавши аж три 11-метрових.
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