Перішіч забив у ворота Японії – гол став 10-м для нього на чемпіонатах світу. Окрім цього, він став одним з гравців, які відзначались на останніх трьох Мундіалях, повідомляє William Hill.

Геройства Ліваковіча у серії пенальті у відеоогляді матчу Японія – Хорватія – 1:1

Окрім Перішіча, це досягнення підкорилось лише трьом гравцям: Ліонелю Мессі, Кріштіану Роналду та Джердану Шакірі.

До слова, Хорватія зуміла вибороти путівку в 1/8 фіналу ЧС-2022, здолавши Японію в серії пенальті. Попри достойний поєдинок азіатська збірна жахливо зіграла в серії пенальті, не реалізувавши аж три 11-метрових.

Хорватія в серії пенальті пройшла Японію на ЧС-2022 – "самураї" змінили сценарій, віцечемпіонів витягнув голкіпер