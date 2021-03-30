Чемпионат мира-2022, квалификация, 3-й тур

Группа H

Словакия – Россия – 2:1

Голы: Шкриняр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71

Хорватия – Мальта – 3:0

Голы: Перишич, 62, Модрич, 76 (пенальти), Брекало, 90

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Словакам в первом тайме противостояния с Россией хватило одного удара в сторону ворот, чтобы забить. Помог стандарт: на 38-й минуте Мак подал угловой, а Милан Шкриняр выиграл второй этаж и головой направил мяч точно в угол. После перерыва гости не смогли добавить в давлении. Более того, Словакия больше контролировала мяч и даже создала больше моментов. Однако, на 71-й пропустила гол в затяжной атаке россиян: кипер хозяев Куцяк отбил перед собой удар Кузяева, а Марио Фернандес не без доли везения таки проткнул мяч в сетку. Но счастье команды Черчесова было недолгим. Уже через три минуты Роберт Мак сместился с левого угла штрафной в центр площадки, обыграв попутно едва ли не всю оборону сборной России, и точно пробил в угол ворот Шунина – 2:1!

В свою очередь полурезервный состав сборной Хорватии не сумел справиться со скромной Мальтой. Балканцы прогнозируемо взяли территорию под контроль, но мяч упорно не шел в ворота футбольного карлика. Островитяне продержались целый тайм, и, в конце концов, тренерскому штабу хорватов пришлось на старте второй половины бросать в бой звезд первой величины. К счастью, джокеры с возложенной на них задачей справились. Сначала Иван Перишич с линии вратарской замкнул прострел Баришича. Далее Лука Модрич уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой. А на 90-й минуте тот же Перишич вывел на пустые ворота Йосипа Брекало – 3:0 в итоге.

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