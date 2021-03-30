Португалия неубедительно стартовала в квалификации к ЧМ-2022, минимально обыграв Азербайджан и расписав скандальную ничью с Сербией. После белградского фиаско главный тренер "селесао" Фернанду Сантуш перешёл на схему 4-2-3-1 и провёл ротацию – на левом фланге обороны вышел 18-летний Мендеш, Канселу перевели вправо (вместо Соареша), дисквалифицированного Бруну заменил Санчеш, а в опорной зоне ему в пару выписали Невеша (вместо Данилу). Бернарду Силва и Жота с позиций крайних нападающих отошли в полузащиту, а под Роналду выпустили Фелиша. Изменений не претерпели лишь позиции центрбеков (Фонте-Диаш) и голкипера.

Люксембург начал квалификацию со второго тура, одержав сенсационную победу над Ирландией благодаря прекрасному голу Жерсона Родригеса. По сравнению с тем матчем коуч "люксов" Люк Хольц провёл изменения не в пользу УПЛовцев – в запас сели экс-карпатовец Мартинс и центрбэк Львова Махмутович. Впрочем, в основе вышли Оливье Тилль (Ворскла) и динамовец Жерсон. То есть, поединок для Украины был весьма интересным.

В первые полчаса "селесао" откровенно разочаровывали. Люксембург ничем не уступал сопернику и даже выглядел несколько активнее, а моментов не возникало вообще. У Роналду за первые 20 хилин было лишь три касания к мячу, причём дважды он потерял его, в то время как хозяева смогли провести атаку с прострелом под удар Синани с центра штрафной – Диаш заблокировал его. В целом, матч для нейтрального зрителя выглядел некрасиво.

Все изменилось в середине первого тайма. Сначала могли забить гости: на 29-й минуте Канселу прошёл Мишеля Жерсона на правом фланге, ворвался на край штрафной и выкатил пас на линию под удар Санчешу – Морис поймал мяч! "Люксы" сразу же ответили прострелом Жерсона Родригеса, а еще через минуту динамовец шокировал гранда красивым голом – Синани исполнил подачу с правого фланга, а Жерсон в прыжке "рыбкой" подправил сферу под левую штангу. 1:0!

Хозяева провели ещё несколько атак по инерции, но создать хотя бы один опасный момент им не удалось. Португалия же постепенно пришла в себя, хотя с вхождением в штрафную всё равно возникали проблемы – Люксембург оборонялся здорово. "Селесао" пришлось включать индивидуальное мастерство: на 36-й минуте Бернарду Силва сместился с правого фланга и пробил метров с 20-ти в дальнюю штангу, а на 43-й Санчеш с дистанции выстрелил под перекладину – Морис парировал. Между этими эпизодами травмировался Фелиш, которого пришлось заменить. На поле вышел Педру Нету.

Именно эта неудача и помогла португальцам сравнять счёт. Уже в компенсированное время гости заработали угловой, подачу с которого выбил Морис – "селесао" выиграли подбор, после чего Нету качнул Венсана Тилля на левом краю штрафной. Далее пошла подача на голову Жоте и его удар в левый угол. 1:1!

В начале второго тайма подопечные Фернанду Сантуша решили не повторять старых ошибок. Португалия прижала Люксембург, что вылилось во взятие ворот уже на 50-й минуте: Роналду начал атаку пасом на Канселу, пошёл в штрафную, избежал офсайда и ударом с правой замкнул подачу от Жоау – 1:2!

Ещё через две минуты Мендеш мог снять все вопросы относительно победителя поединка, прорвавшись сквозь трёх защитников на левый край штрафной и мощно пробив в дальний угол – Морис парировал! На 60-й же минуте дубль мог оформить Жота, который очередным ударом головой замкнул подачу с углового – хозяев спасла перекладина! Впрочем, команда Люка Хольца не собиралась сдаваться – на 54-й минуте Люксембург мог сравнять в результате эффектного слалома Жерсона Родригеса левым флангом в штрафную, однако его мощный удар пролетел мимо ближнюю штангу.

В середине тайма команды провели серию замен. Люк Гольц снял с игры Оливье и Венсана Тилля, выпустив Себастьяна Тилля, а также бросил им на помощь экс-карпатовца Мартинса, в то время как Фернанду Сантуш поднял с банки Рафу Силву и Палинью. Португальцы выпустили атакующих футболистов, но в этот период игры активнее у чужих ворот оказались люксембуржцы: так, на 70-й минуте Тилль со штрафного едва не забросил мяч за спину голкиперу (Лопеш парировал), а на 71-й Баррейро выстрелил с дистанции в дальний угол – рядом со штангой!

В принципе, в заключительной части встречи ситуация не менялась, но хозяева постепенно начали разваливаться под давлением собственных ошибок. На 77-й минуте произошла наиболее страшная из них: Мартинс с центра поля отдал передачу назад в ноги одинокому Роналду, организовав ему выход один на один – впрочем, Криш с двух попыток не смог пробить Мориса. Через минуту КР7 замкнул навес Нету с правого фланга, но получилась скидка под выстрел Педру с минимального расстояния. Морис спас и здесь, но на 80-й минуте "селесао" добились своего. Нету исполнил подачу с углового, а Палинья, опередив опекуна, замкнул её на ближней штанге – 1:3!

После этого вопрос о победителе был закрыт. Хозяева в отчаянии начали бить по ногам и доигрались до красной карточки для Шано, а подопечные Фернанду Сантуша спокойно довели матч до выездной победы. Сложной, но заслуженной.

Таким образом, Португалия набрала семь очков, благодаря лучшей разнице голов возглавив группу А. Сербы с аналогичным количеством зачётных баллов идут вторыми, а Люксембург держится третьим, имея три пункта в активе.