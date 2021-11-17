В Африке определились все команды, которые продолжат борьбу за путевки на чемпионат мира в Катаре – не обошлось без сюрпризов.

Африка. Квалификация к ЧМ-2022, 6-й тур

Камерун – Кот-д'Ивуар – 1:0

Гол: Экамби, 21

Камерун в решающем поединке обыграл Кот-д'Ивуар, оставив "слонов" без Мундиаля. Ивуарийцы имели прекрасные шансы на выход в следующий этап – достаточно было не проиграть. Впрочем, судьбу встречи решил гол Экамби на 21 минуте, что позволило камерунцам возглавить группу D, набрав 15 очков, и обогнать Кот-д'Ивуар (13 пунктов).

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Таким образом, определились 10 команд, которые сразятся за 5 путевок на Мундиаль. Кроме Камеруна туда попали Алжир, Тунис, Нигерия, Мали, Египет, Гана, Сенегал, Марокко и ДР Конго. Жеребьевка определит 5 пар, в каждой команде сыграют по матчу дома и на выезде. Победители выйдут на чемпионат мира-2022.

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