В Африці визначились усі команди, які продовжать боротьбу за путівки на чемпіонат світу в Катарі – не обійшлось без несподіванок.

Африка. Кваліфікація до ЧС-2022, 6-й тур

Камерун – Кот-д'Івуар – 1:0

Гол: Екамбі, 21

Камерун у вирішальному поєдинку обіграв Кот-д'Івуар, залишивши "слонів" без Мундіалю. Івуарійці мали прекрасні шанси на вихід до наступного етапу – достатньо було не програти. Втім, долю зустрічі вирішив гол Екамбі на 21 хвилині, що дозволило саме камерунцям очолити групу D, набравши 15 очок, та обігнати Кот-д'Івуар.

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Таким чином, визначились 10 команд, які поборються за 5 путівок на Мундіаль. Окрім Камеруну, туди потрапили Алжир, Туніс, Нігерія, Малі, Єгипет, Гана, Сенегал, Марокко та ДР Конго. Жеребкування визначить 5 пар, у кожній з яких команди зіграють по матчу вдома та на виїзді. Переможці вийдуть на Чемпіонат світу-2022.

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