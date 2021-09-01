Група G

Латвія – Гібралтар – 3:1

Голи: Гутковскіс, 50 (п), 85, Циганікс, 89 – Де Барр, 71 (п)

Туреччина – Чорногорія – 2:2

Голи: Ундер, 9, Язиджі, 31 – Марушіч, 40, Радуновіч, 90+7

Норвегія – Нідерланди – 1:1

Голи: Холанд, 20 – Классен, 37

Група Н

Мальта – Кіпр – 3:0

Голи: Аттард, 44, Мбонг, 46, 54 – в

Вилучення: Сотеріу, 40 (Кіпр, 2 жовта)

Росія – Хорватія – 0:0

Словенія – Словаччина – 1:1

Голи: Стояновіч, 42 – Боженік, 33

У групі G Туреччина залишилася єдиною командою, яка досі не програвала. Березневий цикл підопічні Шенола Гюнеша завершили сенсаційною нічиєю проти Латвії, але сьогодні майже реабілітувалися. Господарі перемагали Чорногорію аж до 90+7-ї хвилини. Ундер та Язиджі доволі швидко забезпечили своїй команді солідну перевагу. Згодом Марушіч один м'яч відквитав, а вже у компенсований час рятівником гостей став Радуновіч. Туреччина однаково залишилася лідером.

Гібралтар продовжує зазнавати виключно поразок. Сьогодні піренейці поступилися Латвії, один із м'ячів забив Андреас Циганікс, який не так давно грав у Зорі. А от битва найстатусніших команд секстету завершилася без переможця. Холанд вивів Норвегію уперед, але Классен невдовзі вирівняв становище. Скандинави та Нідерланди відстають від Туреччини на два пункти.

Валерій Карпін дебютував на посаді головного тренера збірної Росії. Поєдинок проти Хорватії завершився без голів. За такого сценарію Словаччина мала шанс вийти на перше місце групи H, але не втримала перемогу над Словенією. Парадоксально, але найцікавіший матч цього секстету відбувся на Мальті. Кіпр протримався перший тайм, але незадовго до перерви свою команду в меншості залишив Сотеріу. Друга жовта за симуляцію виглядає дуже необдуманим рішенням. Відтак, у другій половині господарі сповна реалізували чисельну перевагу, оформивши розгром.