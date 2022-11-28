Камерун и Сербия расписали яркую ничью во 2 туре чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Счет удалось открыть Кастеллетто, но в добавленное арбитр время сербы в ответ забили дважды. Третий гол влетел сразу после перерыва после роскошного розыгрыша. Абубакар и Шупо-Мотинг в течение трех минут (!) оформили камбэк.

Камерун шокировал Сербию фантастическим камбеком за 3 минуты – феерическая перестрелка с голами "Playstation"