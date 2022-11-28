Камерун – Сербия – 3:3 – видео голов и обзор камбэка на ЧМ-2022
17:52 - Читати українською
Камерун и Сербия расписали яркую ничью во 2 туре чемпионата мира. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Страхиня Павлович 45+1’
Сергей Милинкович-Савич 45+3’
45+1’ Страхиня Павлович
45+3’ Сергей Милинкович-Савич
64’ Венсан Абубакар
Счет удалось открыть Кастеллетто, но в добавленное арбитр время сербы в ответ забили дважды. Третий гол влетел сразу после перерыва после роскошного розыгрыша. Абубакар и Шупо-Мотинг в течение трех минут (!) оформили камбэк.
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Лизоблюды Путина имели моменты, но поединок так и завершился ничьей 3:3. У обеих команд по одному баллу. В последнем туре Сербия будет противостоять Швейцарии, а Камерун – Бразилии. Матчи пройдут 2 ноября.
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