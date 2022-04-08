"Сборная Украины на ЧМ-2022? Мое мнение, что ФИФА, в виде исключения, должна нам дать прямую путевку на чемпионат мира.

Петраков категорически отверг идею подарить Украине прямой выход на ЧМ-2022

Заслужил ли прощение и вызов в сборную Ярослав Ракицкий? Не уверен. С его стороны это был очень правильный шаг (расторжение контракта с Зенитом и отъезд из России, – прим.). Но сборная есть сборная. Считаю, что ему еще нужно доказать право быть в национальной команде. Все-таки, он долгое время играл в России, хотя у нас уже была война", – цитирует Гончаренко FanDay.

Напомним, в июне команда Александра Петракова должна сыграть полуфинальный матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 против Шотландии. В случае победы "сине-желтых" ждет игра с Уэльсом, триумфатор которой поедет на Мундиаль. Не раз появлялась информация, что Украине могу дать автоматическую путевку на чемпионат мира, но УАФ, Александр Петраков и Андрей Ярмоленко выступили против такого решения.

Результаты жеребьевки ЧМ-2022 – Украина узнала соперников, интересная группа и шансы на четвертьфинал в лучшей сетке