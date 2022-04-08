ЧС-2022: народний депутат підтримує надання Україні прямої путівки та має питання до Ракицького
Депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко висловив свою думку щодо кількох популярних тем, пов'язаних із національною командою.
"Збірна України на ЧС-2022? Моя думка, що ФІФА, як виключення, повинна нам дати пряму путівку на чемпіонат світу.
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Чи заслужив пробачення і виклику до збірної Ярослав Ракицький? Не впевнений. З його боку це був дуже правильний крок (розірвання контракту із Зенітом та від'їзд із Росії, – прим.). Але збірна є збірна. Вважаю, що йому треба ще довести право бути в національній команді. Все ж таки, він довгий час грав у Росії, хоча в нас вже була війна", – цитує Гончаренка FanDay.
Нагадаємо, у червні команда Олександра Петракова повинна зіграти півфінальний матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. У випадку перемоги "синьо-жовтих" чекає гра з Уельсом, тріумфатор якої поїде на Мундіаль. Неодноразово з'являлася інформація, що Україні можу дати автоматичну путівку на чемпіонат світу, але УАФ, Олександр Петраков і Андрій Ярмоленко виступили проти такого рішення.
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