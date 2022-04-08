"Збірна України на ЧС-2022? Моя думка, що ФІФА, як виключення, повинна нам дати пряму путівку на чемпіонат світу.

Петраков категорично відкинув ідею подарувати Україні прямий вихід на ЧС-2022

Чи заслужив пробачення і виклику до збірної Ярослав Ракицький? Не впевнений. З його боку це був дуже правильний крок (розірвання контракту із Зенітом та від'їзд із Росії, – прим.). Але збірна є збірна. Вважаю, що йому треба ще довести право бути в національній команді. Все ж таки, він довгий час грав у Росії, хоча в нас вже була війна", – цитує Гончаренка FanDay.

Нагадаємо, у червні команда Олександра Петракова повинна зіграти півфінальний матч плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 проти Шотландії. У випадку перемоги "синьо-жовтих" чекає гра з Уельсом, тріумфатор якої поїде на Мундіаль. Неодноразово з'являлася інформація, що Україні можу дати автоматичну путівку на чемпіонат світу, але УАФ, Олександр Петраков і Андрій Ярмоленко виступили проти такого рішення.

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і шанси на чвертьфінал у найкращій сітці