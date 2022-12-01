Наставник сборной Мексики Херардо Мартино покинет пост после того, как "Эль Три" не удалось преодолеть групповой этап чемпионата мира-2022.

Контракт с Мартино был разорван после того, как его подопечные не смогли добыть путевку в 1/8 финала ЧМ-2022, сообщает B/R Football.

Саудовская Аравия – Мексика – 1:2 – видео голов и обзор матча

Официально информацию еще не подтвердили. Мексика впервые за 44 года не смогла преодолеть групповой этап Мундиаля.

Напомним, что вылет мексиканцев получился драматичным – команда набрала равное количество очков с Польшей (по 4), но пропустили на один мяч больше (на последних минутах игры с Саудовской Аравией).

Мексика в драматичном матче победила Саудовскую Аравию, но не прошла в 1/8 ЧМ-2022 – кураж Оваиса спас Польшу