Наставник збірної Мексики Херардо Мартіно покине посаду після того, як "Ель Трі" не вдалось подолати груповий етап чемпіонату світу-2022.

Контракт з Мартіно був розірваний після того, як його підопічні не змогли здобути путівку до 1/8 фіналу ЧС-2022, повідомляє B/R Football.

Саудівська Аравія – Мексика – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Офіційно інформацію ще не підтвердили. Додамо, що Мексика вперше за 44 роки не змогла подолати груповий етап Мундіалю.

Нагадаємо, що виліт мексиканців вийшов драматичним – команда набрала рівну кількість очок з Польщею (по 4), але пропустили на один м'яч більше (на останніх хвилинах гри з Саудівською Аравією).

Мексика у драматичному матчі перемогла Саудівську Аравію, але не пройшла у 1/8 ЧС-2022 – кураж Оваїса врятував Польщу