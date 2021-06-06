ЧМ-2022, квалификация: Панама установила историческое достижение, победив со счетом 13:0
Национальная команда Панамы не оставила живого места на своем сопернике – сборной Ангильи (13:0).
В квалификации на чемпионат мира 2022 года Панама приехала в гости к Ангильи, где отметилась 13-ю точными ударами в воротах соперника и не пропустила ни одного мяча.
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Погром начался с роскошного гола Купера издалека уже на 7 минуте. В дальнейшем были мячи на любой вкус: с пенальти, с метра, с ошибками голкипера. Увидели болельщики и автогол. Такой погром поспособствовал историческому достижению панамцев – это их самая большая победа с момента основания сборной (1938 год).
Заметим, после 3 матчей Панама возглавляет группу D с 9-ю очками. За ней расположились Доминиканская республика (7), Барбадос (4), Доминика (3) и Ангилья (0).
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Видеообзор матча Ангилья – Панама – 0:13: