В квалификации на чемпионат мира 2022 года Панама приехала в гости к Ангильи, где отметилась 13-ю точными ударами в воротах соперника и не пропустила ни одного мяча.

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Погром начался с роскошного гола Купера издалека уже на 7 минуте. В дальнейшем были мячи на любой вкус: с пенальти, с метра, с ошибками голкипера. Увидели болельщики и автогол. Такой погром поспособствовал историческому достижению панамцев – это их самая большая победа с момента основания сборной (1938 год).

Заметим, после 3 матчей Панама возглавляет группу D с 9-ю очками. За ней расположились Доминиканская республика (7), Барбадос (4), Доминика (3) и Ангилья (0).

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Видеообзор матча Ангилья – Панама – 0:13: