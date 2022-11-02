Сервис MEGOGO объявил имена людей, которые будут своими голосами сопровождать украинцев во время просмотра матчей чемпионата мира.

Виталий Волочай и Роман Бебех / Фото из соцсетей

Предварительно в список комментаторов попали 12 человек, но он может расшириться.

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"Вадим Скичко, Виталий Кравченко, Сергей Лукьяненко, Роберто Моралес, Владимир Кобельков, Роман Бебех, Алексей Иванов, Иван Громиков, Сергей Пейчев, Виталий Зверев, Виталий Волочай, Вадим Шевякин и многие другие. А также значительное количество игровых дней будет сопровождаться студийным вещанием с участием известных футболистов, экспертов и тренеров", – говорится на странице MEGOGO в Facebook.

Напомним, ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября матчем между Катаром – хозяином турнира – и Эквадором. Финал пройдет 18 декабря.

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