ЧС-2022: відомий список коментаторів від MEGOGO
Сервіс MEGOGO оголосив імена людей, які своїми голосами супроводжуватимуть українців під час перегляду матчів чемпіонату світу.
Попередньо до списку коментаторів потрапили 12 осіб, але він ще може розширитись.
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"Вадим Скічко, Віталій Кравченко, Сергій Лук'яненко, Роберто Моралес, Володимир Кобельков, Роман Бебех, Олексій Іванов, Іван Громіков, Сергій Пейчев, Віталій Звєров, Віталій Волочай, Вадим Шевякін та багато інших. А також значна кількість ігрових днів буде супроводжена студійним мовленням за участю відомих футболістів, експертів та тренерів", – йдеться на сторінці MEGOGO у Facebook.
Нагадаємо, ЧС-2022 стартує вже 20 листопада матчем між Катаром – господарем турніру – й Еквадором. Фінал відбудеться 18 грудня.
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