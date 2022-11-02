Сервіс MEGOGO оголосив імена людей, які своїми голосами супроводжуватимуть українців під час перегляду матчів чемпіонату світу.

Попередньо до списку коментаторів потрапили 12 осіб, але він ще може розширитись.

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"Вадим Скічко, Віталій Кравченко, Сергій Лук'яненко, Роберто Моралес, Володимир Кобельков, Роман Бебех, Олексій Іванов, Іван Громіков, Сергій Пейчев, Віталій Звєров, Віталій Волочай, Вадим Шевякін та багато інших. А також значна кількість ігрових днів буде супроводжена студійним мовленням за участю відомих футболістів, експертів та тренерів", – йдеться на сторінці MEGOGO у Facebook.

Нагадаємо, ЧС-2022 стартує вже 20 листопада матчем між Катаром – господарем турніру – й Еквадором. Фінал відбудеться 18 грудня.

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