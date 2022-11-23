Команда Луиса Энрике считается одним из фаворитов Мундиаля, но несколько именитых команд за 4 дня чемпионата уже потерпели фиаско. Прежде всего, речь идет об Аргентине и Германии, которые сенсационно уступили Саудовской Аравии и Японии соответственно. Именно японцы захватили лидерство в квартете, а Испания в первом туре противостояла Коста-Рике с ее главной надеждой – Кейлором Навасом в воротах.

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Уже с первых секунд игры "Фурия Роха" зажала Коста-Рику на половине поля. Если Ольмо и Асенсио упустили свои первые моменты неточными ударами, то на 11-й минуте мяч таки влетел в ворота Кейлора Наваса. Гави забросил в штрафную, Ольмо лучше всех сориентировался после рикошета от защитника, выиграл борьбу у Дуарте и подсек мяч над Навасом. Кипер ПСЖ не спас. Сотый гол Испании на чемпионатах мира – лишь шестая сборная в истории, достигшая такого показателя. До лидера (Бразилии) еще очень далеко – у "селесао" 229 голов.

Спустя 10 минут пришел и второй мяч. Альба получил передачу от Бускетса, прострелил с левого фланга в штрафную, где уже ждал Асенсио. Марк в касание положил в нижний угол. Очень лёгкие 2:0 еще в первой четверти матча. Интересно, что нападающий Реала забил всего второй мяч за сборную. Первый был еще в 2018 году.

Но это было не все. На 30-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Жорди Альба заработал пенальти, который уверенно реализовал Ферран Торрес. 14-й гол нападающего Барсы за сборную Испании. Он снова вырвался в лучшие бомбардиры "Фурии Рохи" при каденции Луиса Энрике.

Испанцы делали все, что хотели, местами откровенно издеваясь над соперниками. Костариканцы даже центр поля переходили с большим трудом, не говоря уже о каких-то моментах у ворот Унаи Симона (красноречивый ноль ударов за первый тайм и лишь 15% владения мячом). Жалкое зрелище от латиноамериканцев и огромное преимущество фаворита группы. Сразу 537 точных пасов сделали испанцы в первом тайме – рекорд в истории чемпионатов мира.

Spain have the highest first-half xG of the #FIFAWorldCup so far, and their 537 successful first-half passes are the most in recorded World Cup history. Germany's record of 422 vs. Japan didn't last long.#ESPCRC pic.twitter.com/lKm6EV8klE — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 23, 2022

После перерыва сценарий игры не изменился. Испания делала все, что хотела, и на 54-й минуте забила четвертый гол. Ферран Торрес неудачно обработал мяч в чужой штрафной, но сразу же отобрал его у соперника и пробил с разворота мимо Наваса. Ужасная игра Коста-Рики в защите. Одна из худших команд (если вообще не худшая) в первом туре чемпионата мира.

После этого испанцы успокоились, хотя продолжили уверенно контролировать мяч на чужой половине. Луис Энрике уже думал о следующей игре с Германией. Бускетс, Альба, Ферран, Педри и Асенсио ушли с поля, зато свой шанс получили Нико Уильямс, Коке, Бальде, Солер и Мората.

Даже полурезервный состав Испании полностью переигрывал костариканцев. На 75-й минуте счет стал 5:0. Гави после скидки Мораты бильярдно от стойки вогнал мяч в ворота. Шансов у Кейлора Наваса не было. К слову, Гави установил сразу два рекорда сборной Испании на чемпионатах мира. 18 лет и 110 дней – хавбек Барселоны стал самым молодым игроком, сыгравшим и забившим за "Фурию Роху" на большом турнире.

На 90-й минуте "Фурия Роха" забила шестой. Автором гола стал Карлос Солер, который оказался перед Навасом и пробил главную надежду Коста-Рики. Порадовал и арбитр, добавивший сразу 8 минут. Такое впечатление, что мучения костариканцев доставили ему удовольствие. В компенсированное время забил еще и Мората, поставив точку. Впервые в своей истории сборная Испании забила 7 голов в матче финальной стадии чемпионата мира или Европы.

7:0 – очень мощный старт Испании на ЧМ-2022. Точность передач пиренейцев просто шокирует – 976 удачных из общих 1043. Коста-Рика подтвердила статус аутсайдера группы, оставив очень удручающее впечатление от своей игры. Ни одного удара хотя бы в направлении ворот соперника, а главная надежда команды – Кейлор Навас – не спас. В следующем туре латиноамериканцы сыграют против Японии, а Испания будет противостоять Германии.

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