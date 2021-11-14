Состоялись заключительные матчи квалификации на ЧМ-2022 в группах А и В.

Квалификация на ЧМ-2020, Европа

Группа А

Люксембург – Ирландия – 0:3

Голы: Даффи, 67, Огбене, 75, Робинсон, 88

Группа B

Греция – Косово – 1:1

Голы: Масурас, 44 – Рахмани, 76

Оба матча не имели особого турнирного значения, ведь команды уже потеряли любые шансы побороться за путевки в Катар. Их судьба решалась в параллельных поединках, где встречались лидеры групп.

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Греция и Косово при любом результате оставались бы на своих местах. Лишь сокрушительное поражение эллинов с разницей в четыре и более мячей могло бы поднять косоваров с последнего места группы. Этого, прогнозируемо, не случилось.

А вот Ирландии под конец удалось хлопнуть дверью. После трех поражений на старте отбора британцы больше не проигрывали. Сегодня под их давлением не устоял Люксембург. Команда Жерсона Родригеса пропустила три "сухих" мяча и обменялась с Ирландией местами в таблице.

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