Сборная Испании одолела Швецию (1:0) в решающем матче квалификации на чемпионат мира. Обзор поединка читайте на "Футбол 24".

Шведы в сентябре переиграли Испанию на собственном поле и открыли себе дорогу на Мундиаль. Однако затем усложнили жизнь сенсационными поражениями от Греции и Грузии. Фиаско в Батуми поставило перед "сине-желтыми" сложную задачу – обыграть на выезде Испанию. Луиса Энрике устраивала ничья.

Стерильное владение Испании

Хозяева взяли мяч под контроль и начали расшатывать шведскую оборону. Владение достигало 85%, Испания спокойно строила затяжные атаки. Но моменты не создавала. Шведы плотно защищались перед штрафной площадью и совсем не давали простора.

Сарабия немного недокрутил в дальний угол – и это был единственный опасный момент "Фурии" в первом тайме. В общей сложности до перерыва испанцы нанесла 3 несчастных удара, ни одного из пределов штрафной.

Гави комфортно чувствовал себя в центре поля, но создать ничего не мог. Острота возникала разве что вследствие взаимодействия Ольмо и Альбы на левом фланге. Команде Луиса Энрике не хватает качественного форварда, де Томас – не тот уровень.

Швеция со ставкой на скорость

Шведы вышли на сегодняшнюю игру без Ибрагимовича, сделав ставку на резкие атаки. Пару форвардов сформировали быстрые Исак и Кулусевски. "Сине-желтые" сели в позиционную оборону с низким блоком в 4-4-2. И выжидали ошибок соперника, чтобы воспользоваться свободными зонами.

Швеция крайне редко атаковала, но делала это острее Испании. Форсберг прорвался через полполя и выстрелил в дальний угол – неточно. Через некоторое время Эмиль отозвался на пас с фланга, хорошо уложил корпус, но снова не попал под штангу.

На старте второго тайма шведы заиграли смелее и создали еще ряд моментов. Исак после успешного прессинга бахнул над воротами, Августинсон также пробил слишком высоко, а Форсберг не попал по мячу. Скандинавская сборная выглядела интереснее.

Мората забил – Испания на ЧМ

Но не стоит забывать, что забивать должна была Швеция, а мяч был у хозяев. Шведы вынуждены были думать об атаке, поэтому уже не так плотно играли в обороне. Испания начала чаще стрелять по воротам, пусть и со стандартов. В игре стало много хаоса.

Испанцам нужен был нападающий. И он вышел во втором тайме. Мората появился со скамейки запасных и сразу неточно пробил. А потом снова, а потом снова. Но на 86-й минуте Альваро забил! В пустые ворота после шикарного выстрела Ольмо в перекладину.

Испания минимально победила, финишировала на первом месте группы В и завоевала прямую путевку на чемпионат мира. Швеция заняла второе место и сразится за поездку в Катар в плей-офф.

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